Galatasaray'dan Şoke Eden Hamle! Napoli'ye 'Kısasa Kısas' Dedi: Osimhen Olmazsa...

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Süper Lig'de beşinci yıldızı takar takmaz yeni sezon için transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'da, en büyük beklenti sezona damga vuran Nijeryalı yıldız santrafor Victor Osimhen'in bonservisini almak. Osimhen'in yalnızca Galatasaray'a transfer olmak istediği ve diğer tüm kulüplere kapıları kapattığı bilinirken, Napoli tarafı ise ayak diremeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulübü devamlı reddeden Napoli'nin, Galatasaray'ın "40 milyon euro peşin ve kalan 35 milyon euronun da banka teminatlı 2 taksitle ödenmesi" şeklindeki son teklifine vereceği cevap bekleniyor. Ancak bu kez Galatasaray, İtalyan kulübüne bir güç gösterisinde bulundu.

'MİSİLLEME' YAPACAKLAR

İtalyan basını, Napoli'nin Osimhen transferi konusundaki katı tavrı sonrası Galatasaray'ın Udinese'nin santrforu Lorenzo Lucca'yı listesine aldığını yazdı. Messaggero Veneto'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Napoli'nin de istediği Lucca'yı transfer listesine ekledi. Bu durum Galatasaray'dan Napoli'ye bir misilleme olarak yorumlandı.

Lorenzo Lucca

Napoli'nin Udinese'ye bonservis için 30 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı ama transferin hala gerçekleşmemesinin futbolcuyu mutsuz ettiği öğrenildi. Napoli'nin ise henüz Osimhen satışını yapamadığı için bu transferi bitiremediği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi