Filenin Sultanları Sırbistan’a Direnemedi: 3-0 Mağlup Oldular

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'deki son grup maçında güçlü rakibi Sırbistan’a direnemedi. 72 dakikada sonuçlanan mücadelede set vermeden kaybeden milliler, gözünü çeyrek final eşleşmesine çevirdi.

Filenin Sultanları Sırbistan’a Direnemedi: 3-0 Mağlup Oldular
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Polonya'daki Omnisport Salonu'nda oynanan mücadelede Sırbistan, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Sırbistan, setleri 25-18, 25-20 ve 25-18 kazanarak maçı 72 dakikada noktaladı. Filenin Sultanları, bu sonuçla VNL'deki 12. maçında 4. yenilgisini aldı.

Filenin Sultanları Sırbistan’a Direnemedi: 3-0 Mağlup Oldular - Resim : 1

Maçta Türkiye adına Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt gibi tecrübeli isimler forma giydi. Ancak güçlü Sırbistan savunması ve Boskovic'in etkili oyunu, millilerimizin geri dönüşüne izin vermedi.

Ay-yıldızlı ekibimizin çeyrek finaldeki rakibi, bu gece oynanacak Çin–ABD karşılaşmasının ardından netlik kazanacak. VNL Finalleri, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Lodz kentinde yer alan Atlas Arena'da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: DHA

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Tarihe Geçti: Wimbledon'da Şampiyon Jannik Sinner Wimbledon'da Şampiyon Jannik Sinner
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