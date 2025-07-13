Filenin Sultanları Sırbistan’a Direnemedi: 3-0 Mağlup Oldular

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki son maçında Sırbistan ile karşılaştı. Polonya'daki Omnisport Salonu'nda oynanan mücadelede Sırbistan, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Sırbistan, setleri 25-18, 25-20 ve 25-18 kazanarak maçı 72 dakikada noktaladı. Filenin Sultanları, bu sonuçla VNL'deki 12. maçında 4. yenilgisini aldı.

Maçta Türkiye adına Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt gibi tecrübeli isimler forma giydi. Ancak güçlü Sırbistan savunması ve Boskovic'in etkili oyunu, millilerimizin geri dönüşüne izin vermedi.

Ay-yıldızlı ekibimizin çeyrek finaldeki rakibi, bu gece oynanacak Çin–ABD karşılaşmasının ardından netlik kazanacak. VNL Finalleri, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Lodz kentinde yer alan Atlas Arena'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA