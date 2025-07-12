Galatasaray'ın Osimhen Transferi Yılan Hikayesine Döndü! 'Ölüm Tehditleri Alıyor'
Galatasaray'ın Osimhen transferinde belalısı haline gelen Napoli Başkanı De Laurentiis'in ölüm tehditleri aldığı iddia edildi.
Süper Lig ekibi Galatasaray, Victor Osimhen ile her konuda anlaşırken, Napoli Başkanı De Laurentiis’in bitmek tükenmek bilmeyen istekleri taraftarları da çileden çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip Napoli’nin isteklerini kabul ederken, De Laurentiis, her seferinde yeni bir şey istedi. Napoli Başkanına taraftarların tepkisi de çığ gibi büyüdü. İtalyan basını De Laurentiis’in ölüm tehditleri aldığını yazdı.
Galatasaray, Napoli’ye Osimhen için 75 milyon euronun 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyon eurosunun da 2 taksitle ödemeyi teklif ederken, teminat mektubu vermeyi de kabul etti.
Napoli’ cephesinden bu teklife bir yanıt gelmedi. Taraftarlar sosyal medyadan Napoli başkanına tepki gösterirken, İtalyan basını “De Laurentiis ölüm tehditleri alıyor” diyerek haber yaptı.