Galatasaray'ın Acı Günü... Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya Hayatını Kaybetti

Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti. Acı haber kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.

Galatasaray'ın Acı Günü... Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya Hayatını Kaybetti
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Galatasaray’da üç dönem yöneticilik yapmış olan ve mevcut dönemde de Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan İsmail Sarıkaya’dan acı haber geldi. Sarıkaya’nın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, , "Kulübümüzde üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, mevcut dönemde Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 12 Temmuz Cumartesi günü Etiler Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir. Mehmet İsmail Sarıkaya’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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