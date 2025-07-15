Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce’nin Kariyerini Bitirecek Skandal! Dünyası Başına Yıkıldı

Avrupa turnesine çıkan dünyaca ünlü sanatçı Beyonce’nin koreografı ve dansçısı soyuldu. Otoparktan çalınan valizin içinde henüz yayınlanmamış müzik dosyaları, yaklaşan konserden görüntüler ve gelecekteki konserlerin set listeleri olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce’nin Kariyerini Bitirecek Skandal! Dünyası Başına Yıkıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Atlanta’da Mercedes-Ben Stadyumu'nda dünyaca ünlü sanatçı Beyonce’nin dört konserlik serisine 48 saat kala büyük bir skandal yaşandı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce’nin Kariyerini Bitirecek Skandal! Dünyası Başına Yıkıldı - Resim : 1

VALİZLERİ ÇALINDI

Atlanta'daki Kanal 2'nin duyurduğu habere göre, Beyonce’nin koreografı Christopher Grant ve dansçısı Diandre Blue soyguna uğradı.

Otoparka araçlarını park eden Grant ve Blue, geri döndüklerinde bagaj camının kırıldığını ve iki valizin çalındığını fark etti.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce’nin Kariyerini Bitirecek Skandal! Dünyası Başına Yıkıldı - Resim : 2

İÇİNDE YAYINLANMAMIŞ MÜZİKLER VARDI

Çalınanlar eşyalar arasında henüz yayınlanmamış müzik dosyaları, yaklaşan konserden görüntüler ve gelecekteki konserlerin set listeleri olduğu öğrenildi.

AirPods cihazının bulma özelliğiyle konum takibi yapan polis, şüpheli görünen araçları durdurarak arama yaptı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce’nin Kariyerini Bitirecek Skandal! Dünyası Başına Yıkıldı - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beyonce
Son Güncelleme:
Sibel Can’ın Kızının Son Hali Şoke Etti! 'Aynı Annesi'... Herkes Bunu Konuşuyor Sibel Can’ın Kızının Son Hali Şoke Etti
Hailey Bieber'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a Büyük Şok! Herkes Bunu Konuşuyor Hailey Bieber'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a Büyük Şok
Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler
Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon
Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampından Sıcak Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat