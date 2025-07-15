Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce’nin Kariyerini Bitirecek Skandal! Dünyası Başına Yıkıldı
Avrupa turnesine çıkan dünyaca ünlü sanatçı Beyonce’nin koreografı ve dansçısı soyuldu. Otoparktan çalınan valizin içinde henüz yayınlanmamış müzik dosyaları, yaklaşan konserden görüntüler ve gelecekteki konserlerin set listeleri olduğu öğrenildi.
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Atlanta’da Mercedes-Ben Stadyumu'nda dünyaca ünlü sanatçı Beyonce’nin dört konserlik serisine 48 saat kala büyük bir skandal yaşandı.
VALİZLERİ ÇALINDI
Atlanta'daki Kanal 2'nin duyurduğu habere göre, Beyonce’nin koreografı Christopher Grant ve dansçısı Diandre Blue soyguna uğradı.
Otoparka araçlarını park eden Grant ve Blue, geri döndüklerinde bagaj camının kırıldığını ve iki valizin çalındığını fark etti.
İÇİNDE YAYINLANMAMIŞ MÜZİKLER VARDI
Çalınanlar eşyalar arasında henüz yayınlanmamış müzik dosyaları, yaklaşan konserden görüntüler ve gelecekteki konserlerin set listeleri olduğu öğrenildi.
AirPods cihazının bulma özelliğiyle konum takibi yapan polis, şüpheli görünen araçları durdurarak arama yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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