Hailey Bieber'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a Büyük Şok! Herkes Bunu Konuşuyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’in eşi Hailey Bieber’in sosyal medya hesabından yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı dile düştü. Ünlü modelin paylaştığı ikonik fotoğraftaki yazıyı görenler yorum yağdırdı. İşte olay olan o kare…
Esma Karayel
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Son zamanlarda eşi Justin Bieber’ın ilginç videoları ve hareketleri ile konuşulan dünyaca ünlü model Hailey Bieber, Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki olay oldu.
Genç model, sosyal medya hesabından Kuzey- Güney filminin favori karakteri Kuzey Tekinoğlu’nun bir fotoğrafını paylaştı.
OLAY KIVANÇ TATLITUĞ PAYLAŞIMI
Kıvanç Tatlıtuğ’un ikonik fotoğrafını paylaşan Hailey Bieber’in paylaşımındaki videoda "Life after losing your Favorite lipliner" (En sevdiğin dudak kalemini kaybettikten sonra hayat) yazısı yer aldı.
TikTok’ta 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hailey’in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
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