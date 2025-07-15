Hailey Bieber'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a Büyük Şok! Herkes Bunu Konuşuyor

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Son zamanlarda eşi Justin Bieber’ın ilginç videoları ve hareketleri ile konuşulan dünyaca ünlü model Hailey Bieber, Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki olay oldu.

Genç model, sosyal medya hesabından Kuzey- Güney filminin favori karakteri Kuzey Tekinoğlu’nun bir fotoğrafını paylaştı.

OLAY KIVANÇ TATLITUĞ PAYLAŞIMI

Kıvanç Tatlıtuğ’un ikonik fotoğrafını paylaşan Hailey Bieber’in paylaşımındaki videoda "Life after losing your Favorite lipliner" (En sevdiğin dudak kalemini kaybettikten sonra hayat) yazısı yer aldı.

TikTok’ta 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hailey’in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.