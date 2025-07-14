Sibel Can’ın Kızının Son Hali Şoke Etti! 'Aynı Annesi'... Herkes Bunu Konuşuyor

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“Tamam O Zaman”, “Bize Kaldı”, “Padişah”, “Çakmak Çakmak” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Sibel Can’ın kızı Melisa ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Çocuklarını gözden uzak büyüten Sibel Can’ın kızının son gali herkesi şaşırttı.

SON HALİ ÇOK KONUŞULDU

Ünlü sanatçının kızı Melisa Ural, annesi ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Melisa’nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf kısa süre içinde büyük beğeni toplarken, yorumlarda “Güzellik genetik”, “Aynı annesi” gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Ural ise hem doğal güzelliğiyle hem de annesine olan benzerliğiyle hayranlık uyandırdı.

Ünlü şarkıcının oğlu Engincan Ural ise kısa süre önce evlenmiş, genç çiftin bebeklerinin olacağı sevenlerini mutlu etmişti.

Sibel Can, son olarak Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte 'Şarkılar Bizi Söyler' programının 'Yılbaşı Özel' bölümünde ekranlara gelmişti.