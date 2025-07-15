Zeynep Demirel'den Takipçilerine 'Volkan Demirel' Gözdağı! Dile Düştü

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Bir zamanlar Fenerbahçe’nin efsane isimleri arasında yer alan, Fatih Karagümrük ve Hatayspor'un teknik direktörü olarak görev alan Volkan Demirel’in eşine olan aşkı sosyal medyanın dilinden düşmezken, çift yine gündem oldu.

ÜÇÜNCÜ BEBEKLERİ DOĞMUŞTU

Şubat ayında üçüncü kızları Yasmin'i kucaklarına alan çift tatil sezonunu açtı. 21 Eylül 2010'da nikâh masasına oturan ve Yade ile Yeda adında iki kızları bulunan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel ailece çıktıkları tatilden renkli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

YAN YANA KOYARAK PAYLAŞTI

Doğum sonrasında fit fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Demirel, kendi çocukluk fotoğrafını küçük kızı Yasmin’in fotoğrafıyla yan yana koyarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile düştü.

Kızının kendisine benzediği yorumlarını memnuniyetle karşılayan Zeynep Demirel, kızının Volkan Demirel'e benzediğini söyleyenlere esprili bir dille yanıt verdi.

TATLI GÖZDAĞI

Demirel “Bu posttaki bazı fotoğraflardan sonra Yasmin babasına benziyor diyene engeli basarım, ona göre” diyerek takipçilerine tatlı bir gözdağı iletti. Zeynep Demirel, son paylaşımı büyük beğeni topladı.