Üçüncü Bebeğini Kucağına Almıştı: Zeynep Demirel'den Kilo Verme Sırrı

Ünlü çift Volkan ve Zeynep Demirel, üçüncü kızları Yasmin'in doğumuyla büyük mutluluk yaşadı. Aileye yeni katılan Yasmin bebekle birlikte evde sevinç ve heyecan dorukta. Doğumdan yalnızca iki buçuk ay sonra eski formuna kavuşan Zeynep Demirel ise fit görünümünün sırrını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Üçüncü Bebeğini Kucağına Almıştı: Zeynep Demirel'den Kilo Verme Sırrı

Ünlü teknik direktör Volkan Demirel ile eski Türkiye Güzeli Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Çiftin üçüncü kızları "Yasmin" dünyaya gelirken, aileden gelen mutlu haberler peş peşe geldi.

Volkan Demirel, kızını kucağına aldığı ilk anı Instagram hesabından paylaştı. "Allah'ım isteyen herkese kucağına almayı nasip etsin... Güzel kızım" notuyla yaptığı paylaşım, binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Üçüncü Bebeğini Kucağına Almıştı: Zeynep Demirel'den Kilo Verme Sırrı - Resim : 1

Öte yandan anne Zeynep Sever Demirel, doğumdan yalnızca iki buçuk ay sonra eski formuna kavuşarak dikkat çekti. Instagram'da yaptığı samimi açıklamalarla takipçilerinin sorularını yanıtlayan Demirel, fit görüntüsünün sırrını paylaştı.

Üçüncü Bebeğini Kucağına Almıştı: Zeynep Demirel'den Kilo Verme Sırrı - Resim : 2

"Göbeğiniz nasıl dümdüz?" sorusuna, "Yabancı bir influencer’dan öğrendiğim basit bir hareketi doğumdan hemen sonra uyguladım, gerçekten çok işe yaradı. Korse falan hiç kullanmadım" diyerek yanıt verdi.

Üçüncü Bebeğini Kucağına Almıştı: Zeynep Demirel'den Kilo Verme Sırrı - Resim : 3

Zeynep Demirel, formunu korumak için protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini, düzenli olarak hareket etmeye özen gösterdiğini de belirtti.

Güzelliğiyle olduğu kadar samimiyetiyle de dikkat çeken Zeynep Demirel, kısa sürede doğum sonrası dönüşümüyle kadın takipçilerinden tam not aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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