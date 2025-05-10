Neslihan Atagül'den Bebeği Aziz ile İlk Poz! Büyük Değişimi Görenler İnanamadı
Oğlu Aziz’i kısa süre önce kucağına alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, oğlu ile ilk pozunu verdi. Saçlarını yaptırırken çektiği fotoğrafını paylaşan yeni annenin fotoğrafına beğeni yağdı. Yorumlarda Aziz'in ilk haline kıyasla kilo aldığı ve boyunun uzadığı ifade edildi.
Fatih Harbiye dizisinin setinde tanışıp, ilişkilerini 2016 yılında nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, kısa süre önce bebeklerini kucaklarına almıştı.
AZİZ İSMİNİ VERMİŞTİ
Anne ve babalık duygusuna tadan ünlü çift bebeklerinin ismini Aziz koyduklarını açıklamıştı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bebeği ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte fotoğraf paylaşan Neslihan Atagül, fotoğrafa “Aziz oğlum hoş geldin” notunu düşmüştü.
BEĞENİ YAĞMIŞTI
Çiftin çocuklarına koyduğu isme sosyal medyada “Aziz ismi kutsalllıkla alakalı bir isim ve "ermiş" anlamına gelir”, “Çok şükür normal bir isim”, “Saçma sapan isimlerden sonra nihayet”, “Güzel isim Allah sağlıklı uzun ömürler versin bebişe” gibi yorumlar yapılmıştı.
İLK FOTOĞRAF
Güzel anne Neslihan Atagül, oğlu Aziz ile ilk paylaşımını yaptı. Saçlarını kestirirken fotoğraf çeken Atagül’ün fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.
Kaynak: Haber Merkezi