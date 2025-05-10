Ünlü Şarkıcı Şimal Herkesten Dua İstedi! Hasta Yatağından Son Halini Paylaştı, Sebebini Açıkladı

Uzun süredir meme kanseri tedavisi gören ve kanseri yenen ünlü şarkıcı Şimal Tebessüm Eden, yeniden hastaneye kaldırılmasının ardından sevenlerinden dua istedi. Ünlü şarkıcı, son halini paylaşarak ‘Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Dualarınızı eksik etmeyin’ diyerek seslendi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Şarkıcı Şimal Herkesten Dua İstedi! Hasta Yatağından Son Halini Paylaştı, Sebebini Açıkladı

2021 yılından bu yana meme kanseri için mücadele veren, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan ünlü şarkı Şimal, kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

Ünlü Şarkıcı Şimal Herkesten Dua İstedi! Hasta Yatağından Son Halini Paylaştı, Sebebini Açıkladı - Resim : 1

17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçiren 38 yaşındaki şarkıcı, durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Ünlü şarkıcı geçen gün nöbet geçirmesi nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Şimal, sosyal medya hesabından son sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü Şarkıcı Şimal Herkesten Dua İstedi! Hasta Yatağından Son Halini Paylaştı, Sebebini Açıkladı - Resim : 2

'NÖBET GEÇİRDİM'

Bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı herkesten şu sözlerle dua istedi: Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz.

Ünlü Şarkıcı Şimal Herkesten Dua İstedi! Hasta Yatağından Son Halini Paylaştı, Sebebini Açıkladı - Resim : 3

'BAŞKA İSTEĞİM YOK'

Şimal, daha önce de MR çektireceğini açıklayarak, takipçilerinden dua istemişti. Genç şarkıcı 'Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. Sonuç, stabil dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı dondurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak yok olup gidecek. Dua, dua, dua... Başka bir isteğim yok' demişti.

Ünlü Şarkıcı Şimal Herkesten Dua İstedi! Hasta Yatağından Son Halini Paylaştı, Sebebini Açıkladı - Resim : 4

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