Herkes Bebeklerini Merak Ediyordu… Neslihan Atagül'den İlk Paylaşım Geldi

2016 yılında hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Uzun süredir takipçileri tarafından merakla beklenen çift, bebekleriyle verdikleri ilk aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Neslihan Atagül'ün oğlunu sosyal medyada nasıl tanıttığı ise dikkat çekti. İşte o paylaşımın detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
Herkes Bebeklerini Merak Ediyordu… Neslihan Atagül'den İlk Paylaşım Geldi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yolları ilk olarak "Fatih Harbiye" dizisinde kesişmiş, sette başlayan dostluk kısa sürede aşka dönüşmüştü. Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, şimdi de bu mutluluklarını bir bebekle taçlandırdı.Geçtiğimiz ay oğullarını kucaklayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ebeveynlik yolculuklarına ilk adımlarını attılar.

Herkes Bebeklerini Merak Ediyordu… Neslihan Atagül'den İlk Paylaşım Geldi - Resim : 1

EVLERİNE BEBEK DOKUNUŞU

Çift, bebeklerinin doğumundan hemen önce yaşam alanlarını yenileyerek evlerini baştan aşağı dekore ettirdi. Bu süreçte yaklaşık 500 bin TL harcayan çift, minik misafirlerini en konforlu şekilde karşılamak istedi.

Herkes Bebeklerini Merak Ediyordu… Neslihan Atagül'den İlk Paylaşım Geldi - Resim : 2

'BENİM MANZARAM'

Hastaneden taburcu olduktan sonra bebekleriyle birlikte ilk paylaşımını yapan çift, oğullarının yüzünü gizlemeyi tercih etmişti. Çitten gelecek her bir paylaşım merakla beklenirken Neslihan Atagül "benim manzaram" diyerek oğlu Aziz'in minik ayaklarını paylaştı.

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Herkes Bebeklerini Merak Ediyordu… Neslihan Atagül'den İlk Paylaşım Geldi - Resim : 3

BEBEKLERİNİN İSMİNİ 'AZİZ' KOYDULAR

Paylaşımlarında mutlulukları yüzlerinden okunan çift, oğullarına "Aziz" ismini verdiklerini duyurdu. Neslihan Atagül, yaptığı duygusal paylaşımın altına “Aziz oğlum, hoş geldin” notunu düştü.

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