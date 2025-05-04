Herkes Bebeklerini Merak Ediyordu… Neslihan Atagül'den İlk Paylaşım Geldi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yolları ilk olarak "Fatih Harbiye" dizisinde kesişmiş, sette başlayan dostluk kısa sürede aşka dönüşmüştü. Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, şimdi de bu mutluluklarını bir bebekle taçlandırdı.Geçtiğimiz ay oğullarını kucaklayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ebeveynlik yolculuklarına ilk adımlarını attılar.

EVLERİNE BEBEK DOKUNUŞU

Çift, bebeklerinin doğumundan hemen önce yaşam alanlarını yenileyerek evlerini baştan aşağı dekore ettirdi. Bu süreçte yaklaşık 500 bin TL harcayan çift, minik misafirlerini en konforlu şekilde karşılamak istedi.

'BENİM MANZARAM'

Hastaneden taburcu olduktan sonra bebekleriyle birlikte ilk paylaşımını yapan çift, oğullarının yüzünü gizlemeyi tercih etmişti. Çitten gelecek her bir paylaşım merakla beklenirken Neslihan Atagül "benim manzaram" diyerek oğlu Aziz'in minik ayaklarını paylaştı.

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BEBEKLERİNİN İSMİNİ 'AZİZ' KOYDULAR

Paylaşımlarında mutlulukları yüzlerinden okunan çift, oğullarına "Aziz" ismini verdiklerini duyurdu. Neslihan Atagül, yaptığı duygusal paylaşımın altına “Aziz oğlum, hoş geldin” notunu düştü.