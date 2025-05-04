Herkes Bebeklerini Merak Ediyordu… Neslihan Atagül'den İlk Paylaşım Geldi
2016 yılında hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Uzun süredir takipçileri tarafından merakla beklenen çift, bebekleriyle verdikleri ilk aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Neslihan Atagül'ün oğlunu sosyal medyada nasıl tanıttığı ise dikkat çekti. İşte o paylaşımın detayları…
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yolları ilk olarak "Fatih Harbiye" dizisinde kesişmiş, sette başlayan dostluk kısa sürede aşka dönüşmüştü. Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, şimdi de bu mutluluklarını bir bebekle taçlandırdı.Geçtiğimiz ay oğullarını kucaklayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ebeveynlik yolculuklarına ilk adımlarını attılar.
EVLERİNE BEBEK DOKUNUŞU
Çift, bebeklerinin doğumundan hemen önce yaşam alanlarını yenileyerek evlerini baştan aşağı dekore ettirdi. Bu süreçte yaklaşık 500 bin TL harcayan çift, minik misafirlerini en konforlu şekilde karşılamak istedi.
'BENİM MANZARAM'
Hastaneden taburcu olduktan sonra bebekleriyle birlikte ilk paylaşımını yapan çift, oğullarının yüzünü gizlemeyi tercih etmişti. Çitten gelecek her bir paylaşım merakla beklenirken Neslihan Atagül "benim manzaram" diyerek oğlu Aziz'in minik ayaklarını paylaştı.
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BEBEKLERİNİN İSMİNİ 'AZİZ' KOYDULAR
Paylaşımlarında mutlulukları yüzlerinden okunan çift, oğullarına "Aziz" ismini verdiklerini duyurdu. Neslihan Atagül, yaptığı duygusal paylaşımın altına “Aziz oğlum, hoş geldin” notunu düştü.