Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak İstanbul 2025? Bayramda Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı? İşte Meteoroloji 6 Haziran Kurban Bayramı Hava Durumu

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre bayram boyunca yurt genelinde sıcak ve güneşli günler hakim olacak. İşte Meteorolojinin bayramda İstanbul, Ankara ve İzmir İçin güncel hava durumu tahmini...

KURBAN BAYRAMI 2025 HAVA DURUMU: BAYRAM TATİLİNE HAZIRLANANLAR DİKKAT!

Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Arefe günü olan 5 Haziran ise yarım gün resmi tatil. Bayramı dışarıda geçirmek isteyenler için hava durumu büyük önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) mevsimsel tahminlerine göre, Türkiye genelinde güneşli havanın hakim olacağı, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji raporlarına göre 6-9 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri ile normallerin 1-2°C üzerinde seyredecek. Marmara'nın kuzey kıyıları, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sıcaklıkların normaller civarında olması beklenirken; İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde termometreler 25-35°C arasında değişebilir.

Bayram boyunca yağış ihtimali düşük olsa da, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgarlar hafif-orta kuvvette esecek, nem oranı kıyılarda %60-80, iç kesimlerde ise %30-50 seviyelerinde olacak.

İSTANBUL’DA KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU 2025

İstanbul’da Haziran ayı ortalamaları 26°C civarında. Kurban Bayramı süresince sıcaklıkların 25-27°C aralığında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava güneşli olacak, ancak nem oranının %60-80 arasında seyretmesi nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilebilir. Kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunsa da, genel olarak İstanbul’da bayram boyunca açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer öngörülüyor.

ANKARA’DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara’da bayram boyunca sıcaklıkların 25-27°C arasında seyretmesi bekleniyor. Geceleri ise 14-16°C civarında serinlik görülebilir. İç Anadolu’nun doğu kesimlerinde yerel sağanak yağış riski bulunsa da, Ankara şehir merkezinde genel hava durumu güneşli olacak.

KURBAN BAYRAMINDA İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir’de Haziran ayında ortalama sıcaklık 30°C. Bayram boyunca 30-32°C aralığında seyretmesi beklenen hava sıcaklığı, yüksek nem oranı (%60-80) nedeniyle özellikle öğle saatlerinde daha bunaltıcı olabilir. Sahil kesimlerinde rüzgarın hafif esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi