Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün

Bursa’da yaşanan bir olay, süs bitkisi olarak sıkça tercih edilen difenbahyanın sanılandan çok daha tehlikeli olabileceğini gösterdi.

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Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün

Görüntüsüyle cezbeden bu bitki, içerdiği toksik maddeler nedeniyle sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Dijital içerik üreticisi Meryem Can’ın yaşadığı olay, bu bitkinin bilinçsizce evlerde bulundurulmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini açıkça ortaya koydu.

BİTKİ SANIP ZEHRE DOKUNDU

Sosyal medyada tanınan Meryem Can, difenbahya bitkisini düzeltmeye çalışırken beklenmedik bir şekilde yüzü ve ağzı zehirli sıvıyla temas etti. Başta bunu zararsız bir madde sanan Can, birkaç dakika içinde dilinde yanma ve konuşma güçlüğü yaşamaya başladı. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan genç kadın, yaşadığı korkuyu “dilimi çekemedim, içeride kilitlenmiş gibiydi” sözleriyle anlattı ve bitkiye sahip olanları dikkatli olmaları için uyardı.

Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün - Resim : 1

DİFENBAHYA ÇİÇEĞİNİN KARANLIK GEÇMİŞİ

"Dilsiz baston" olarak da bilinen difenbahya, geçmişte yalnızca dekoratif değil, aynı zamanda baskı aracı olarak da kullanılmış. Özsuyunun konuşmayı engelleyici etkisinden dolayı tarihte kölelerin cezalandırılmasında yer aldığı iddia ediliyor. Zehri, ağız yoluyla alındığında dil ve boğazda şişmeye neden olarak konuşma yetisini geçici veya kalıcı olarak durdurabiliyor. Tropikal Amerika kökenli bu bitki, geçmişteki ürkütücü kullanımıyla bugün hâlâ tartışma konusu.

ZEHİR KAYNAĞI OLARAK BİLİNİYOR

Difenbahyanın zararlı etkilerinin ardında, yaprak ve gövdelerinde bulunan kalsiyum oksalat kristalleri yatıyor. Bu minik iğne benzeri yapılar, temas ettikleri dokuda tahriş, yanma, şişme ve tükürük artışına neden oluyor. Ağız yoluyla alındığında konuşma zorluğundan nefes darlığına kadar varabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Meryem Can’ın yaşadıkları da bu etkilerin somut bir örneğini oluşturuyor.

Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün - Resim : 2

ÇOCUKLAR VE EVCİL HAYVANLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Uzmanlar, özellikle çocuklar ve hayvanlar için difenbahyanın evde bulundurulmasının risk taşıdığını vurguluyor. Meraklı çocuklar ve bitkileri çiğneme eğilimindeki evcil hayvanlar, bu bitkinin toksik sıvısına kolayca maruz kalabilir. Bu nedenle bitki bakımı sırasında koruyucu eldiven kullanmak, temas sonrası elleri yıkamak ve bitkiyi erişilmesi zor alanlarda tutmak hayati önlemler arasında yer alıyor. Göz teması halinde ise acil tıbbi müdahale gerekebilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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