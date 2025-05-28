Sıcak Yaz Aylarında Mutlaka Yapın! Sütün İçine Bir Tane Eklemek Yetiyor, Günlerce Ekşimeden Duruyor

Pastörize sütler, üretim sırasında ısı işlemi gördüğü için büyük oranda mikroorganizmalardan arındırılır. Bu tür sütler, uygun koşullarda yani +4 derece civarında bir buzdolabında 7 ila 10 gün boyunca tazeliğini koruyabilir. Ancak sıcaklık bu seviyenin üzerine çıktığında bozulma süreci hızla başlar.

Diğer yandan, çiğ süt ya da pastörize edilmemiş süt, doğasında daha fazla bakteri barındırdığı için buzdolabında bile yalnızca 2-3 gün dayanabilir.