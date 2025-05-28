Sıcak Yaz Aylarında Mutlaka Yapın! Sütün İçine Bir Tane Eklemek Yetiyor, Günlerce Ekşimeden Duruyor
Sıcak yaz mevsiminde ve elektrik kesintilerinin sıklaştığı dönemlerde buzdolabında saklanması gereken gıdaların nasıl korunacağı en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çabuk bozulan süt ürünleri, sıcak havalar ve uzun süreli elektrik kesintilerinde ilk etkilenenlerden gıdalar arasında yer alıyor. Peki, buzdolabı devre dışı kaldığında sütü bozulmadan muhafaza etmek mümkün mü? İşte dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar…
SÜT NEDEN EKŞİR?
Sütün bozulmasının temel nedeni, içinde bulunan laktozun laktik aside dönüşmesidir. Bu dönüşüm, bakterilerin çoğalmasıyla hız kazanır. Bakterilerin gelişme süreci ise sütün türüne ve bulunduğu ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Pastörize sütler, üretim sırasında ısı işlemi gördüğü için büyük oranda mikroorganizmalardan arındırılır. Bu tür sütler, uygun koşullarda yani +4 derece civarında bir buzdolabında 7 ila 10 gün boyunca tazeliğini koruyabilir. Ancak sıcaklık bu seviyenin üzerine çıktığında bozulma süreci hızla başlar.
Diğer yandan, çiğ süt ya da pastörize edilmemiş süt, doğasında daha fazla bakteri barındırdığı için buzdolabında bile yalnızca 2-3 gün dayanabilir.
SÜTÜN BOZULMASINI ENGELLEYEN YÖNTEM
Geçmişte buzdolabının yaygın olmadığı dönemlerde sütü daha uzun süre korumanın basit ama etkili yolları uygulanıyordu. Bunlardan biri de süte az miktarda tuz eklemekti. Her bir litre süte yaklaşık 1/8 çay kaşığı kadar tuz ilave etmek, bakterilerin çoğalmasını yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu yöntem sayesinde süt, kısa süreliğine de olsa daha dayanıklı hale gelir.
TUZDA AŞIRIYA KAÇILMAMALI
Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, tuzun aşırıya kaçmaması. Aksi halde sütün tadı değişebilir. Tuz eklenen süt, serin ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır. Elektrik kesintisi sırasında buzdolabınız devre dışı kaldıysa, süt şişesini soğuk ve nemli bir bezle sararak daha serin tutmak da etkili bir yöntemdir.
ELEKTRİK GELDİĞİNDE NE YAPILMALI?
Elektrik tekrar sağlandığında, süt derhal buzdolabına yerleştirilmelidir. Böylece bozulma riski azaltılır ve sütün tazeliği bir süre daha korunabilir.