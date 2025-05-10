Uzak Şehir'in 'Alya'sı Aşka Geldi! Sinem Ünsal'dan O İddialara Tokat Gibi Yanıt

Bu sezona damgasını vuran ve uzun süredir görülen en yüksek reyting seviyelerine ulaşan Uzak Şehir dizisi gündemden düşmüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi, hem çekimlerinin gerçekleştirildiği Mardin'e olan ilgiyi artırırken, hem de oyuncularına çok ciddi bir popülarite sağlıyor. İddialı projenin en çok konuşulan isimlerinden biri, başrollerden "Alya" karakterini canlandıran oyuncu Sinem Ünsal oldu.

Uzak Şehir'deki başarılı performansıyla sık sık sosyal medya gündemine yerleşen ünlü oyuncu, özel hayatına olan merakla da çok konuşuluyor. Daha önce meslektaşları Kıvanç Kılınç ve Halit Özgür Sarı ile aşk yaşayan Sinem Ünsal, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat ile birlikteliğiyle dikkat çekiyor.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları iddialarıyla magazin gündeminde şok etkisi yaratan ünlü çift, bu haberler karşısında sessiz kalınca iddiaların doğru olduğu düşünülmeye başlandı. Ancak Sinem Ünsal'dan, flaş bir hamle geldi ve ünlü oyuncu, sevgilisiyle ilişkisinin devam ettiğini ilan etti. Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladı.

Yaptığı romantik paylaşımda Cankat'ın 41'inci yaş günü şerefine birlikte birçok fotoğraflarını paylaşan 31 yaşındaki oyuncu, "Sevgilim. İyi ki doğdun" ifadesini kullandı. Sinem Ünsal, bu hamlesiyle hem ayrılık iddialarını yalanladı, hem de gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinde bir kuralı yaktı. Takipçileri, ünlü çiftin birlikte yer aldığı karelere beğeni ve yorum yağdırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Berk Cankat'ın yeni yaşını da kutladı.