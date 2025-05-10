Sibel Kekilli'ye Almanya'dan Liyakat Nişanı

Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı. Kekilli’ye ödülünü takdim etmek için düzenlenen törende Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da bir konuşma yaptı.

Sibel Kekilli'ye Almanya'dan Liyakat Nişanı

Fatih Akın'ın ödüllü "Duvara Karşı" filmi ve HBO'nun ikonik dizisi "Game Of Thrones" ile tanınan ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden (Liyakat Nişanı) ile ödüllendirildi. Stuttgart’taki Eyalet Başbakanlığı’nda gerçekleştirilen törende Kekilli’ye ödülünü Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann takdim etti.

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kekilli’nin sadece sanatsal başarılarıyla değil aynı zamanda kadın hakları konusundaki kararlı mücadelesiyle de bu prestijli ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor" denildi.

'SADECE KİŞİSEL BİR ÖDÜL DEĞİL'

Ünlü oyuncu, törende yaptığı konuşmada, "Baden-Württemberg Eyaleti Liyakat Nişanı, eyaletin en yüksek onurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu ödül, benim için sadece kişisel bir onur değil, savunduğum değerlerin kabul görmesi anlamına geliyor" dedi.

Sibel Kekilli'ye Almanya'dan Liyakat Nişanı - Resim : 1

'SİBEL KEKİLLİ BİR ROL MODEL'

Törende konuşan Başbakan Winfried Kretschman ise şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın gücünü toplumsal değişim için kullanan bir rol model. Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor. Sibel Kekilli, sanat ve aktivizmi birleştiren evrensel bir değer."

2017'DE DE ONURLANDIRILDI

Roman kız çocukları için Bulgaristan’da gerçekleştirdiği çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda da adından söz ettiren Sibel Kekilli, 2017 senesinde de Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştı.

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Kaynak: ANKA

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