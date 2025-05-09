Gökhan Kırdar'dan DJ Mahmut Orhan'a Dava: 'Hiçbir Zaman İznim Olmadı, Olmayacak'

Ünlü müzisyen Gökhan Kırdar, “Pusu” ve “Cendere” gibi hafızalara kazınan eserlerinin DJ Mahmut Orhan tarafından izinsiz kullanıldığını belirterek, hem sosyal medyada tepkisini dile getirdi hem de hukuki süreci başlattığını duyurdu.

DAVA AÇTI

1990’lardan bu yana Türk müzik dünyasında iz bırakan şarkılarıyla tanınan Gökhan Kırdar, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, eserlerinin hiçbir şekilde başka müzisyen ya da DJ’ler tarafından yeniden düzenlenmesine veya sahnelerde kullanılmasına onay vermediğini belirtti. Özellikle "Pusu" adlı parçasının DJ Mahmut Orhan’ın sahne performanslarında kullanıldığını iddia eden Kırdar, bu durumun hem etik hem de yasal açıdan kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum... Tüm eser, yayın ve marka hakları bana ve çocuklarıma aittir.” ifadelerini kullanan Kırdar, sanatçıların telif haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.

'HİÇBİR ZAMAN İZNİM OLMADI'

Kırdar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum! Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesi veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır. Bu uyarılarımızı dikkate almayıp yine de yapanlar hakkında dünya fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca yasal işlemler başlatılmıştır ve davalar açılmaya devam edecektir.

Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..."

DJ Mahmut Orhan cephesinden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.