Süha Uygur'dan Naşit Özcan'a Duygusal Veda

İki ay önce beyin kanaması geçiren Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, 68 yaşında tedavi gördüğü hastanede 4 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Özcan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Özcan'a duygulandıran bir veda da tiyatrocu Süha Uygur'dan geldi.

Süha Uygur; Naşit Özcan ve Süheyl Uygur ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü:

"Naşit, Sühely ve ben... Çok erken veda oldu Naşit. Gittiğin yerde huzur seninle olsun. Bu fotoğrafı Necdet Mahfi Ayral ustamız çekmişti."

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Naşit Özcan, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden birine mensup, tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve seslendirme sanatçısıdır. Tam adı Necip Naşit Özcan olan sanatçı, 1 Ocak 1957’de İstanbul’da doğdu ve 4 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun efsanevi tuluat ustası Komik-i Şehir Naşit Bey’in torunu, tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum asıllı Sotiriya Hanım’ın (Oya Hanım) oğlu ve Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’in yeğenidir.

Naşit Özcan, tiyatroyla iç içe bir ailede büyüdü ve sahne sanatlarına erken yaşta adım attı. İlk sahne deneyimini 1971 yılında, Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda, Ferih Egemen’in yönettiği “Ben Çalmadım” adlı çocuk oyunuyla yaşadı. Profesyonel tiyatro kariyeri 1977’de Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda başladı. Babası Selim Naşit, onu “Eti senin, kemiği benim” diyerek Nejat Uygur Tiyatrosu’na emanet etti; burada 1980-1983 yılları arasında çalıştı. 1979-1980’de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun kurslarında tiyatro eğitimi aldı.

1988’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na katılan Özcan, burada birçok oyunda rol aldı. Önemli performansları arasında “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” (1994, Vicdani rolü) ve “Kadın ile Memur” (2000, Memur rolü) yer aldı; her iki rolle Afife Jale Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi. 2003’te “Uçurtmanın Kuyruğu” ile S. Naşit Lions Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü, 2010’da “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye” ile 30. İsmail Dümbüllü Ödülü’nü kazandı.

Tiyatro dışında televizyon ve sinemada da yer aldı. “Kurtlar Vadisi Pusu” (2014-2015, 9. sezon-247. bölüm), **“Ötesiz İnsan “Yargı” (Başsavcı Ertuğrul) gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca “Aslan Kral 2”, “Define Gezegeni” gibi yapımlarda seslendirme yaptı.

Naşit Özcan, Elif Göklü Özcan ile evliydi ancak 23 Mart 2024’te boşandı. 22 Şubat 2025’te beyin kanaması geçirerek İstanbul’daki Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 4 Mayıs 2025’te, 68 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, sanatçı dostları Erhan Yazıcıoğlu ve Suha Uygur tarafından sosyal medyada duyuruldu, tiyatro camiasında büyük üzüntü yaratı.

Naşit Özcan, Türk tiyatrosuna katkıları, sahne performansları ve seslendirme çalışmalarıyla tanındı. Ailesinin tiyatro geleneğini sürdüren sanatçı, hem sahnede hem ekranda unutulmaz izler bıraktı. “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye” ve “Titanik Orkestrası” gibi oyunlardaki rolleriyle tiyatroseverlerin gönlünde taht kurdu.