Usta Oyuncuya Son Veda... Gözyaşları Sel Oldu

Adile Naşit’in yeğeni ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan 27 Şubat’ta beyin kanaması geçirmiş ve tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Usta sanatçı Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Özcan’ın ailesi ve yakınlarıyla beraber sanat camiasından pek çok isim katıldı. Özcan’ın eşi Peyker Özcan, düzenlenen törende bir konuşma yaparken, “12 Nisan Çarşamba 2000 yılında. Annem benden habersiz bir tiyatro bileti almış bu sahneye. Kızdım anneme; ‘Benden habersiz, benim adıma niye program yapıyorsun?’ diye… Halbuki dünyanın başka bir yerinde bir kelebek kanat çırpmış o sırada, hayatımı değiştirmek için. Geldim. Otuzlu yaşlarda bir kadın, güzeller güzeli, kıpkırmızı bir elbise içerisinde, incecik, upuzun boylu bir adam, Naşit. 'Kadın ve Memur' oynuyorlar; ve o akşam benim hayatımı değiştirdi. Ben Naşit'i oturduğumuz yerlerden seçtim. Ben seçmedim kalbim seçti. Bütün hayatım ondan sonra değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İyi ki de olmadı. Devri sahnede kapanmış olabilir ama ismi; oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan’la devam edecek” ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu Ulvi Alacakaptan ise "Naşit daha şehir tiyatrolarına gelmeden uluslararası sanat gösterilerinde buluştuk. 'Gol Kralı Sait', 'Neşe-i Muhabbet'te' beraber oynadık ama ben bütün aileyi tanıyorum dede Naşit hariç. Naşit bu olağanüstü saygıdeğer ismi sonuna kadar olağanüstü taşımış biriydi” diye konuştu.

Özcan’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından Şakirin Camii’ne götürüldü. Özcan’ın eşi tören sonrası tabutu öptü.

Özcan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: DHA