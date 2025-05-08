Özgür Çelik ve 25 Kişi Hakkında İddianame: 15 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı. "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama", "Kasten yaralama" ve "Kamu malına zarar verme" suçlamaları yöneltilen 26 kişi için 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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Özgür Çelik ve 25 Kişi Hakkında İddianame: 15 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldiği 31 Ocak 2025 tarihinde yaşanan gerginliğe ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişi hakkında dava açılmasını talep etti.

Özgür Çelik ve 25 Kişi Hakkında İddianame: 15 Yıl 6 Ay Hapis İstemi - Resim : 1

15 YIL HAPİS İTEMİ!

Hazırlanan iddianamede, olaylar sırasında beş polis memurunun yaralandığı öne sürülerek bu kişiler müşteki olarak dosyaya dahil edildi. İddianamede, Özgür Çelik'in yanı sıra ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, yardımcıları ve çeşitli ilçe başkanları ile belediye meclis üyelerinin de şüpheli sıfatıyla yer aldığı belirtildi.

Söz konusu isimler hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama", "Kasten yaralama" ve "Kamu malına zarar verme" suçlamaları yöneltilirken, her biri için 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde, 26 isim önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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