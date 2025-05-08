Emniyet Müdür Yardımcısı'na 'Özgür Özel' Soruşturması
Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törende CHP lideri Özel'e düzenlenen saldırı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek hakkında soruşturma başlatıldı. Özbek'in Özel'in aracını otoparka almadığı iddia edilmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninde saldırıya uğramıştı. Özel'e gerçekleştirilen saldırı büyük tepki çekmişti. Saldırının gerçekleştiği gün, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek'in Özel'in aracını otoparka aldırmadığı iddia edilmişti.
Bu iddialar sonrası konuşan Özel, Emniyet Müdür Yardımcısı Özbek hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Özel, törene yürüyerek katılmak zorunda kalmasının İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek’in talimatı olduğunu söyledi.
Özel, "Makam aracımızın AKM otoparkına girişine izin verilmedi. Bu kararın sahibi olan emniyet müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca usulen koruma ekibim hakkında da soruşturma açıldı" dedi.
Kaynak: Sözcü