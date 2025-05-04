Özgür Özel'den Saldırı Sonrası 'Korkmuyoruz' Çıkışı! 'Biz Bir Santim Eğilirsek...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde uğradığı saldırı sonrası İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tören çok özel bir törendi, Sırrı Süreyya Önder benim de bugüne kadar hep çok olumlu anılar biriktirdiğim, çok keyifli muhabbetler ettiğim, aynı doğruları birlikte savunduğumuz, bazen farklı cümleler kurduğumuz ama hep kardeşliği, barışı birlikte savunduğumuz, birlikte görev yaptığım birisiydi. Onun tabutuna omuz verdikten sonra ki orada yapılan bütün konuşmalar bilhassa biricik kızı Ceren'in konuşması hepimizi çok derinden etkiledi, omzumuza da yük verdi. O sorumlulukla oradan ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği, bir evlat katilinin yaptığı bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem partililerimiz, siyasi partilerin genel başkanları aradı, rahatsızlıklarını bildirdi. Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir. Ama herkes şunu bilsin ki gün bir yumrukla, kurşunla, tankla, topla tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanı'nı sindirme günü de değildir. Hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz birbirimizin kolundayız, omzundayız, yanındayız.

'DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERİYORUZ'

Bugün Türkiye siyasetinde İstanbul'un, Dünyanın en tanınmış metropollerinden birinin, her iki kişiden birinden fazlasını oyunu alarak seçilmiş belediye başkanı, evladımız, kardeşimiz Ekrem Başkanımız ve altı belediye başkanımız, Meclis üyelerimiz, çok kıymetli dostlarımız şu anda tutsaktır. Onlar için bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Ancak sadece kendimize değil, iradesine kayyım atanan tüm belediye başkanları için, geçmişte siyaset dışında hiçbir şey yapmadığı halde, sırf rahatsızlık yarattığı, hesapları bozduğu için içeriden tutulan her görüşten tüm siyasetçiler için bir özgürlük, Türkiye için dirençli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz.

'BİZ KORKMUYORUZ, ONLAR KORKSUNLAR'

Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Darp raporu almak için hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi devam ettik. Camiye, mezarlığa giderek görevimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik, çünkü dediler ki 'çok sayıda partilimiz endişe etti, parti il binası önünde toplandı.' Sizinle vedalaşmaya, sizden helallik almaya geldim. Programımıza aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek, birileri bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi