Özgür Özel'in Ailesine Ölüm Tehdidi! Kızının Ev Adresi Paylaşıldı: 'Filmin Sonu Mezarlıkta Olur'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden ayrılırken saldırıya uğradı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, gözaltına alındı. Tengioğlu'nun 2004 yılında çocukları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silahla öldürdüğü, iki çocuğunu ise yaraladığı ortaya çıktı. Olaydan sonra müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

EŞİNE VE KIZINA ÖLÜM TEHDİDİ

Saldırının ardından sosyal medyada Selçuk Tengioğlu'nun adına açılan bir Instagram hesabından Özgür Özel’in eşine ve kızına yönelik açık tehditler içeren paylaşımlar yapıldı. Tehditlerde İpek Özel’in ev adresi de paylaşıldı.

'BU GECE HAZIR OL'

Instagram’da “selcuktengioglu_” kullanıcı adlı hesap üzerinden yapılan paylaşımda, “Kızım İpek… üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var… özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım… bu gece hazır ol. Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanıldı.

'BİR DAHAKİNE SEN DEĞİL AİLEN'

Bir diğer paylaşımda ise "Ben Selçuk Tengioğlu o ve abisi olarak buraya yazmaktayım ve pişman değilim. Kardeşimin ellerine sağlık birileri bu vatana sahip çıkması gerekiyordu. Dua etsin ki Özgür Özel tek bir yumrukla kurtuldu. Bir dahakinde bu şekilde olmayacak sonuçlarına daha kötü bir şekilde katlanacak. Bunu da buradan duyuruyorum. Dua etsin şu anda yaşıyor Allah ona karısına ve çocuğuna bağışladı biz bağışlıyoruz. Bir dahakine ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken gezerken yürürken bir kez daha düşünerek adım atsınlar bu sefer kurtulamazlar. Karısı da kendisi de yok olur. Ayağını denk alacaksın Özgür Özel, bir dahakine sen değil ailen" denildi.