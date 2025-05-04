Özgür Özel’e Saldırı Sonrası Kahreden Detay Ortaya Çıktı: Saldırganın Oğlunun Mezarında Dikkat Çeken Yazı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun, yıllar önce öldürdüğü oğlunun Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezar taşında yer alan "Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" sözleri dikkat çekti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden ayrılırken saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.

Özgür Özel’e Saldırı Sonrası Kahreden Detay Ortaya Çıktı: Saldırganın Oğlunun Mezarında Dikkat Çeken Yazı - Resim : 1

SALDIRGAN SABIKALI ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, S.T.’nin 2004 yılında çocukları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silahla öldürdüğü, iki çocuğunu ise yaraladığı belirtildi. Olaydan sonra müebbet hapis cezası alan S.T.’nin, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Özgür Özel’e Saldırı Sonrası Kahreden Detay Ortaya Çıktı: Saldırganın Oğlunun Mezarında Dikkat Çeken Yazı - Resim : 2

'BU DÜNYA OLSUN SANA DAR'

Tengioğlu, tarafından öldürülen oğlu Barış’ın mezar taşındaki "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadelerini de dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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