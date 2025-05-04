CHP'den Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'e Destek İçin Çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırgan gözaltına alındı.

SAAT 21.00'A ÇAĞRI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel’i saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığından yolcu edeceklerini, saat 21.00'de ise Ankara'da Genel Merkezde karşılayacaklarını bildirdi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik Kollarımız her zaman genel başkanımızın yanı başında, en ön safta olacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bugün saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığımızdan Ankara’ya yolcu edecek, saat 21.00'de Ankara'da Genel Merkezimizde karşılayacağız. Asla yalnız bırakmayacağız. Birlikteyiz, dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Barışa, demokrasiye ve Türkiye’ye sahip çıkıyoruz. Partimizin ve Türkiye ittifakının lideri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Genel Merkezimizde bu akşam saat 21.00’de buluşuyoruz."

MANSUR YAVAŞ DA ÇAĞRIDA BULUNDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fiziksel saldırıya uğramasının ardından saat 21.00'da parti genel merkezi önüne çağrı yaptı. Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Bugün saat 21.00’de herkesi CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA