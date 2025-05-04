Özgür Özel'e Saldırmıştı… Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifade ortaya çıktı. Tengioğlu, ifadesinde “Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım” dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'e Saldırmıştı… Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Özgür Özel'e Saldırmıştı… Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

'UZUN ZAMANDIR SİNİRLİYDİM'

Saldırıda bulunan Tengioğlu'nun ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırgan polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları söyledi:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

CHP Lideri Özgür Özel'den Çirkin Saldırı Sonrası Kritik MesajlarCHP Lideri Özgür Özel'den Çirkin Saldırı Sonrası Kritik MesajlarGüncel
CHP lideri Özel'e Saldırıya Siyasilerden Art Arda TepkiCHP lideri Özel'e Saldırıya Siyasilerden Art Arda TepkiGüncel

Kaynak: CNN Türk

Etiketler
CHP Özgür Özel
Son Güncelleme:
Özgür Özel'e Saldırmıştı: Çocuklarını Öldürmüş, Taciz, Şiddet... Sabıkası Kabarık Çıktı! İşte Saldırganın Kimliği Çocuklarını Öldürmüş, Taciz, Şiddet... Sabıkası Kabarık Çıktı!
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
CHP lideri Özel'e Saldırıya Siyasilerden Art Arda Tepki CHP lideri Özel'e Saldırıya Siyasilerden Art Arda Tepki
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu: Tatile Giden Akşamına Ülkesine Dönüyor Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bakan Tunç Açıkladı: Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma