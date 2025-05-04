Özgür Özel'e Saldırmıştı… Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

'UZUN ZAMANDIR SİNİRLİYDİM'

Saldırıda bulunan Tengioğlu'nun ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırgan polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları söyledi:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Kaynak: CNN Türk