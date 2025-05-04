CHP lideri Özel'e Saldırıya Siyasilerden Art Arda Tepki

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yumruklu saldırı düzenlendi.

Özgür Özel'e saldırı sonrası siyasilerden art arda tepki geldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

ÖMER ÇELİK

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir. Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

EKREM İMAMOĞLU

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar. Geçmiş olsun Sn. Genel Başkanım"

MANSUR YAVAŞ

"Genel Başkanımız Sayın @eczozgurozel’e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum."

ALİ BABACAN

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kuvvetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasi şiddete engel olmak, muhalefet liderlerinin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır. Saldırıyı gerçekleştirenler ve olası arka plandakiler hakkında savcılık derhal harekete geçmeli, en ağır yasal yaptırımlar uygulanmalıdır."

KEMAL KILIÇDAROĞLU

"Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AHMET DAVUTOĞLU

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkışında saldırıya uğraması siyasi ve toplumsal iklimin ne kadar bozulmuş olduğunun göstergesidir. Bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür eylemlerin failleri en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalı ve en caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır.."

MURAT KURUM

"Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

YILMAZ TUNÇ

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: Haber Merkezi