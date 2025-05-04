Özgür Özel'e Saldırmıştı: Çocuklarını Öldürmüş, Taciz, Şiddet... Sabıkası Kabarık Çıktı! İşte Saldırganın Kimliği

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında "Ben Osmanlı torunuyum" diyerek CHP lideri Özgür Özel'e yumrukla saldıran saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 21 yıl önce iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Saldırganın kabarık suç geçmişinde pek çok olay daha bulunuyor.

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Özgür Özel'e Saldırmıştı: Çocuklarını Öldürmüş, Taciz, Şiddet... Sabıkası Kabarık Çıktı! İşte Saldırganın Kimliği

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından bugün kendisi için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törenine katılan isimlerden olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

Özgür Özel'e Saldırmıştı: Çocuklarını Öldürmüş, Taciz, Şiddet... Sabıkası Kabarık Çıktı! İşte Saldırganın Kimliği - Resim : 1

"Ben Osmanlı torunuyum" diyerek Özel'in başına yumrukla vuran saldırgan gözaltına alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasiden CHP liderine geçmiş olsun mesajları iletildi. Gündem olan saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu adlı şahsın kabarık suç geçmişi de ortaya çıktı.

Özgür Özel'e Saldırmıştı: Çocuklarını Öldürmüş, Taciz, Şiddet... Sabıkası Kabarık Çıktı! İşte Saldırganın Kimliği - Resim : 2

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP BİRİNİ YARALADI

Hatay İskenderun’da 2004 yılında çocukları Barış ile Mutlu’yu öldüren, kızı Gülşah’ı da yaraladığı öğrenilen Selçuk Tengioğlu adlı saldırganın suç geçmişinde; cinayetlerden önce de pek çok vaka olduğu belirtildi. Tengioğlu'nun yıllar önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemet gibi suçlardan sabıkasının olduğu ve birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi.

Çocuklarını öldürdüğünü itiraf edip tutuklanan saldırganın o dönem çocuklarına psikolojik şiddet de uyguladığı aktarılırken, lisede okuyan kızları Mutlu ve Yasemin’in saçlarını zorla sıfıra vurdurduğu da ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ: 2020'DE SERBEST BIRAKILDI

İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı olduğu da bildirildi. Çocuklarını katleden saldırganın 2004 yılında müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020 yılındaki pandemi döneminde de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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