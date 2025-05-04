AKM'deki Anma Töreni Çıkışında Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı! Soruşturma Başlatıldı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yumruklu saldırı düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Korumaların sonrasında müdahale ettiği, Özel'in aldığı darbe sonrası yüzünü kapatarak uzaklaştığı görüldü. Özgür Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan gözaltına alındı

TANRIKULU: PROVAKATÖR

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırıyı gerçekleştiren kişi için “Biz Osmanlı çocuğuyuz diyen bir provakatör” ifadesini kullandı.

'İKİ ELİMİZ YAKASINDA OLACAK'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı, milletin iradesine yapılmış saldırıdır. Ancak, milletimiz geri adım atmaz! Bu alçaklığı yapanın da yaptıranın da iki elimiz yakasında olacak. Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, Genel Başkamızın sağlık durumu iyi. Planan İstanbul programlarımıza devam ediyoruz. Bugün saat 18.00’de de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i CHP İstanbul İl binamızdan Ankara’ya yolcu edeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik şu sözlerle tepki gösterdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir.

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BİR TEPKİ DE DEM PARTİ'DEN

DEM Parti, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yüzüne eliyle vuran saldırganın 1959 Gaziantep doğumlu Selçuk T. olduğu öğrenildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in darp edilmesi ile ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar. Geçmiş olsun Sn. Genel Başkanım"

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Kaynak: Haber Merkezi