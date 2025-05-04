Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Telefonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel'e arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Telefonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel'e arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları aktardı:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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