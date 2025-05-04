Bakan Tunç Açıkladı: Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası Zafer Partisi'nin yaptığı 'sarı torba' paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı

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Bakan Tunç Açıkladı: Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi'nin söz konusu paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımında "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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