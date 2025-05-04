Zafer Partisi'nden Skandal Sırrı Süreyya Önder Paylaşımı: Çirkin İfadelere Tepki Yağdı

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önder'in vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat camiasından siyasi isimlere kadar çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise büyük tepki çekti.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları, "NASA bile merak etti: Bu temizlik nasıl bu kadar hızlı? Sırrı sarı torbada" başlıklı çirkin bir paylaşımda bulundu.

Paylaşılan skandal fotoğrafta, "'Temizliğin Sırrı sarı torba' Başçavuşunuzdan ısrarla isteyiniz" ifadeleri yer aldı.

Tepki çeken fotoğrafa vatandaşlar, "Çok yazık" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi