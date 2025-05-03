Ağrı'da Can Pazarı: Otomobil Minibüse Çarptı! 2 Ölü, 8 Yaralı Var

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşanan trafik kazası can aldı. Ağrı il merkezinden Doğubayazıt yönüne seyreden Yemen G. (57) idaresindeki minibüse, aynı istikamette ilerleyen Nursi T. (26) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Ağrı Merkez, Taşlıçay ve Doğubayazıt'taki hastanelere sevk etti. Ancak otomobilde yolcu olarak bulunan Müküriye A. ve Melek E. kurtarılamadı.

Diğer 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik analiz sonrası netlik kazanacak.

Yetkililer, trafik güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaparak, vatandaşlara hız sınırlarına ve takip mesafesine uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA