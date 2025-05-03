Ankara’da Feci Kaza: Otomobil Üst Geçit Ayağına Çarptı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu iki kişi ağır şekilde yaralandı.

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Ankara’da Feci Kaza: Otomobil Üst Geçit Ayağına Çarptı

Edinilen bilgilere göre kaza, Ümitköy semtinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yol üzerindeki üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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