Ekrem İmamoğlu'ndan 'Sırrı Süreyya Önder' Mesajı: Barış İçin Harcadığı Çabayla Hatırlayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. İmamoğlu, "Önder'i Türkiye'nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız" dedi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Sırrı Süreyya Önder' Mesajı: Barış İçin Harcadığı Çabayla Hatırlayacağız

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi, kamuoyunda derin bir üzüntüye yol açtı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Önder için taziye dileklerini iletti.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Sırrı Süreyya Önder' Mesajı: Barış İçin Harcadığı Çabayla Hatırlayacağız - Resim : 1

İmamoğlu, mesajında Önder'in özellikle barış ve kardeşlik çabalarına vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sn. Önder'i Türkiye'nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras, barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir. Mekanı cennet olsun.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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