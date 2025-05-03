Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tebrik Telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tebrik Telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açılışı yapılan Cumhuriyet Yerleşkesi dolayısıyla tebrik etti.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da yapımı tamamlanan ve KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ile Millet Bahçesi'ni bir araya getiren yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, törenle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, iki ülke arasındaki güçlü bağları bir kez daha gözler önüne serdi. 2022 yılında yapımına başlanan ve 639 bin 475 metrekarelik bir alanı kapsayan yerleşke, yalnızca bir idari merkez değil, aynı zamanda halkın da faydalanabileceği sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor.

Yeni yerleşke içinde modern toplantı odaları, büyük bir konferans salonu, kütüphane ve yemek salonları yer alırken, halkın kullanımına açık Millet Bahçesi'nde ise futbol sahası, tenis kortları, cami, kaykay pisti ve dinlenme alanları bulunuyor. Yapı, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne mimari açıdan benzerliğiyle de öne çıkıyor.

Külliyenin devreye girmesiyle birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'nin mevcut binalardan taşınması planlanıyor. Bu taşınmanın ardından, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın halen kullandığı tarihi yapının ise müzeye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Türkiye tarafından inşa edilen bu modern kompleksle, KKTC'deki devlet kurumlarının altyapısının güçlendirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması amaçlanıyor.

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Kaynak: AA

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