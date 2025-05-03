AVM'de Cam Tavan Çöktü: Mağazada Alışveriş Kabusa Döndü! Yaralılar Var

Mersin'de Forum AVM’de bir ayakkabı mağazasında cam asma tavan müşterilerin üzerine çöktü. Korkunç olayda biri çocuk, iki kişi hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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AVM'de Cam Tavan Çöktü: Mağazada Alışveriş Kabusa Döndü! Yaralılar Var

Mersin'in en yoğun alışveriş noktalarından biri olan Forum AVM'de, yaşanan tavan çökmesi paniğe neden oldu.

Olay, Bambi ayakkabı mağazasında müşterilerin yoğun olduğu bir sırada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tavandaki cam panel yerinden koparak büyük bir gürültüyle mağazanın içine düştü. Cam parçalarının altında kalan bir kadın ve bir çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AVM'de Cam Tavan Çöktü: Mağazada Alışveriş Kabusa Döndü! Yaralılar Var - Resim : 1

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anında mağazada bulunan diğer müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar olay anını ve sonrasını cep telefonlarıyla kaydederken, güvenlik görevlileri görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Cam parçalarının sıçraması nedeniyle hafif yaralanan başka kişilerin de ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, mağaza geçici olarak kapatıldı.

AVM'de Cam Tavan Çöktü: Mağazada Alışveriş Kabusa Döndü! Yaralılar Var - Resim : 2

Yetkililer, tavanın çökmesine neyin sebep olduğu konusunda inceleme yürütüyor. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay, AVM'lerdeki güvenlik ve bakım önlemlerinin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.

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Kaynak: İHA

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