AVM'de Yangın Paniği

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) kafesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki 2 katlı AVM'nin 2'nci katında bulunan bir kafenin mutfak kısmında, saat 14.30 sıralarında fritözden kaynaklı yangın meydana geldi.

İhbar sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kafede maddi zarar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüpten Çıkan Yangın 2 Çadırı Küle ÇevirdiTüpten Çıkan Yangın 2 Çadırı Küle ÇevirdiYaşam
Hastanenin Yoğun Bakım Servisinde Yangın: Hastalar Tahliye EdildiHastanenin Yoğun Bakım Servisinde Yangın: Hastalar Tahliye EdildiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kocaeli AVM Yangın
Son Güncelleme:
Doğum İzni Süresinde Değişiklik Yapılacak mı? 2025 Annelik İzin Süresi Ne Kadar Oldu Doğum İzni Süresinde Değişiklik Yapılacak mı? 2025 Annelik İzin Süresi Ne Kadar Oldu
İlhan Şeşen Entübe mi Edildi? Açıklama Geldi İlhan Şeşen Entübe mi Edildi? Açıklama Geldi
Bursa'nın Bir İlçesinde Su Kesintisi, BUSKİ Tarih Verdi Bursa'nın Bir İlçesinde Su Kesintisi, BUSKİ Tarih Verdi
Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi! Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Bakan Memişoğlu Açıkladı Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma