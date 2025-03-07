AVM'de Yangın Paniği
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) kafesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki 2 katlı AVM'nin 2'nci katında bulunan bir kafenin mutfak kısmında, saat 14.30 sıralarında fritözden kaynaklı yangın meydana geldi.
İhbar sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kafede maddi zarar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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