Tüpten Çıkan Yangın 2 Çadırı Küle Çevirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde tüpten kaynaklı meydana gelen yangında 2 çadır alevlere teslim oldu.

Tüpten Çıkan Yangın 2 Çadırı Küle Çevirdi

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde tüpten kaynaklı olarak çıkan yangında 2 çadır küle döndü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde tüpten kaynaklı çıkan yangında 2 çadır kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi kanal boyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir çadırda, küçük tüpten kanyaklı yangın çıktı. Alevlerin çadırı tutuşturarak diğer çadıra da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü ancak 2 çadır ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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