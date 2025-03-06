Çabuk Buruşup Bozulan Sebze ve Meyveler İçin Buzdolabınıza Sünger Koyun: Bakın Ne İşe Yarıyor

Doğru saklama yöntemleri sayesinde buzdolabınızda bulunan yiyeceklerinizin hem tazeliğini koruyabilir hem de mutfağınızı daha düzenli hale getirebilirsiniz. İşte bazı pratik ipuçları…

BUZDOLABINA SÜNGER KOYARAK NEMİ AZALTIN

Buzdolabındaki fazla nem, sebze ve meyvelerin çabuk bozulmasına neden olabilir. Özellikle sebzelik bölmesinde nemin dengelenmesi, yiyeceklerin tazeliğini korumada büyük rol oynar.

Temiz ve kuru bir süngeri sebzelik çekmecesine yerleştirerek fazla nemi çekmesini sağlayabilirsiniz. Böylece sebze ve meyvelerin çürümeye başlamasını önleyebilirsiniz. Süngeri belirli aralıklarla değiştirerek etkisini artırabilirsiniz.