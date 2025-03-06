BYD Bahara Zamlı Girdi! BYD Modellerinin Zamlı Fiyat Listesi Belli Oldu
Otomotiv devi BYD, yılbaşına fiyatlarını güncelleyerek girmişti. Şirket, 2025 modellerine Mart’ta bir zam daha yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çinli otomotiv devi BYD, 2025 model yılına geçiş yaparak Türkiye’deki fiyatlarını güncelledi. Mart ayı itibarıyla fiyatlarda %4 ile %10 arasında artış yaşandı. En yüksek zam oranı ise BYD Seal modeline yansıtıldı.
BYD MART 2025 FİYAT LİSTESİ
BYD Dolphin: 1.284.500 TL → 1.335.000 TL
BYD Atto 3: 1.494.500 TL → 1.553.000 TL
BYD Seal U EV: 1.797.000 TL → 1.867.000 TL
BYD Seal U DM-i: 1.857.000 TL → 1.930.000 TL
BYD Seal: 2.453.250 TL → 2.690.000 TL
BYD Han: 3.213.750 TL → 3.340.000 TL
Özellikle BYD Seal U DM-i modeli, 1.930.000 TL’lik fiyatıyla en çok zam gören modeller arasında yer aldı.
BYD TÜRKİYE’DE GÜÇLENİYOR
BYD, 2025 yılına güçlü bir giriş yaparak yılın ilk iki ayında toplam 5.341 adet satış gerçekleştirdi. Satış rakamlarına bakıldığında en çok ilgi gören model 3.789 adetle Seal U DM-i oldu. Onu 835 adetle BYD Atto 3, 331 adetle BYD Dolphin takip etti. Ancak BYD Dolphin’in şubat ayında sadece 29 adet satıldığı dikkat çekiyor.
Mart ayı itibarıyla BYD Tang modelinin Türkiye’ye eklenmesiyle birlikte BYD’nin Türkiye’deki model sayısı 7’ye yükseldi. Ayrıca, Atto 2 ve Sealion 7’nin de bu yıl içinde pazara sunulması planlanıyor. Bu yeni modellerin gelmesiyle birlikte satışların daha da artması bekleniyor.