BYD Bahara Zamlı Girdi! BYD Modellerinin Zamlı Fiyat Listesi Belli Oldu

BYD TÜRKİYE’DE GÜÇLENİYOR

BYD, 2025 yılına güçlü bir giriş yaparak yılın ilk iki ayında toplam 5.341 adet satış gerçekleştirdi. Satış rakamlarına bakıldığında en çok ilgi gören model 3.789 adetle Seal U DM-i oldu. Onu 835 adetle BYD Atto 3, 331 adetle BYD Dolphin takip etti. Ancak BYD Dolphin’in şubat ayında sadece 29 adet satıldığı dikkat çekiyor.

Mart ayı itibarıyla BYD Tang modelinin Türkiye’ye eklenmesiyle birlikte BYD’nin Türkiye’deki model sayısı 7’ye yükseldi. Ayrıca, Atto 2 ve Sealion 7’nin de bu yıl içinde pazara sunulması planlanıyor. Bu yeni modellerin gelmesiyle birlikte satışların daha da artması bekleniyor.