Her Yerde Aranıyorlardı: 78 Firari Hükümlü Ekiplerce Kıskıvrak Yakalandı

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 78 firari hükümlü yakalandı.

Her Yerde Aranıyorlardı: 78 Firari Hükümlü Ekiplerce Kıskıvrak Yakalandı

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 78 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 78 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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