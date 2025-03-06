Bursa Beyaza Büründü: Şehir Gözden Kayboldu

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kenti beyaza bürüdü.

Bursa Beyaza Büründü: Şehir Gözden Kayboldu

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde sis etkili olmasıyla birlikte şehir gözden kayboldu.

Bursa’da son günlerde etkili olan yoğun sis, özellikle şehrin batısında Nilüfer ilçesinde görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metreye kadar düşürdü.

Tamamen sis bulutlarının altında kaybolan şehrin dron ile çekilen masalsı görüntüleri izleyenleri mest etti. Sis bulutları saat 10.00’dan itibaren etkisini kaybetti.

BYD’den Tesla’ya Gözdağı: Piyasaları Tir Tir Titretecek! Rekor Üstüne Rekorla GeliyorBYD’den Tesla’ya Gözdağı: Piyasaları Tir Tir Titretecek! Rekor Üstüne Rekorla GeliyorEkonomi

Ramazan Ayında Bu Besinlerden Uzak Durun! 2 Kat Daha Fazla Acıktırıyor, Kan Şekerini YükseltiyorRamazan Ayında Bu Besinlerden Uzak Durun! 2 Kat Daha Fazla Acıktırıyor, Kan Şekerini YükseltiyorYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa sis
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
Uzmanı Uyardı: Aman Dikkat! Çocuklarda Sıkça Görülüyor, Bu Hastalıklar Birbiriyle Karıştırılıyor Uzmanı Uyardı: Aman Dikkat! Çocuklarda Sıkça Görülüyor, Bu Hastalıklar Birbiriyle Karıştırılıyor
Narkotik Ekipleri Zehir Tacirlerini Kıskıvrak Yakaladı: 20 Gözaltı Narkotik Ekipleri Zehir Tacirlerini Kıskıvrak Yakaladı: 20 Gözaltı
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor