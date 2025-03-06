Bursa Beyaza Büründü: Şehir Gözden Kayboldu

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde sis etkili olmasıyla birlikte şehir gözden kayboldu.

Bursa’da son günlerde etkili olan yoğun sis, özellikle şehrin batısında Nilüfer ilçesinde görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metreye kadar düşürdü.

Tamamen sis bulutlarının altında kaybolan şehrin dron ile çekilen masalsı görüntüleri izleyenleri mest etti. Sis bulutları saat 10.00’dan itibaren etkisini kaybetti.

Kaynak: İHA