BYD’den Tesla’ya Gözdağı: Piyasaları Tir Tir Titretecek! Rekor Üstüne Rekorla Geliyor

BYD’DEN RAKİPLERİNE GÖZDAĞI

BYD, 2025 yılı itibarıyla başta Tesla olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Çinli markanın büyüme hızı ve ürün çeşitliliği, sektördeki güç dengelerini değiştirebilecek seviyeye ulaştı. Öte yandan, ABD merkezli Tesla’nın piyasa değeri son dönemde 733 milyar dolar artış göstermiş olsa da, şirket küresel rekabette zorlanmaya devam ediyor.

ABD’deki yönetim değişikliği ve yeşil enerji politikalarındaki belirsizlikler, Tesla’nın pazar stratejisini etkileyebilir. BYD ise yalnızca Çin pazarında değil, küresel ölçekte de etkisini artırarak önemli bir referans noktası haline geliyor.