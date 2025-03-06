BYD’den Tesla’ya Gözdağı: Piyasaları Tir Tir Titretecek! Rekor Üstüne Rekorla Geliyor
Çinli otomotiv devi BYD, 2024 yılını büyük bir satış başarısıyla kapatarak küresel elektrikli araç pazarındaki etkisini artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD, binek araç satışlarında 4,25 milyon adede ulaşarak belirlediği 4 milyonluk hedefi geride bıraktı. Bu satışların 1,76 milyonu tamamen elektrikli modellerden oluşurken, BYD’nin hibrit araçlara da büyük yatırımlar yaptığı görüldü.
Elektrikli araç pazarında güçlü bir ivme yakalayan Çinli üretici, yıllık bazda %41’lik bir büyüme sağlarken, hibrit segmentindeki satışlarını ise %73 oranında artırarak Tesla ve diğer büyük üreticileri zor durumda bıraktı. Tesla, yalnızca tamamen elektrikli modellere odaklanması nedeniyle son dönemde pazar payı kaybederken, BYD’nin hibrit ve elektrikli modellerle dengeli bir portföy oluşturması büyük avantaj sağladı.
BYD’DEN RAKİPLERİNE GÖZDAĞI
BYD, 2025 yılı itibarıyla başta Tesla olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Çinli markanın büyüme hızı ve ürün çeşitliliği, sektördeki güç dengelerini değiştirebilecek seviyeye ulaştı. Öte yandan, ABD merkezli Tesla’nın piyasa değeri son dönemde 733 milyar dolar artış göstermiş olsa da, şirket küresel rekabette zorlanmaya devam ediyor.
ABD’deki yönetim değişikliği ve yeşil enerji politikalarındaki belirsizlikler, Tesla’nın pazar stratejisini etkileyebilir. BYD ise yalnızca Çin pazarında değil, küresel ölçekte de etkisini artırarak önemli bir referans noktası haline geliyor.
AVRUPA OTOMOTİV PAZARINA ÇİN BASKISI
Avrupa otomobil pazarı, bir yandan ABD’nin korumacı politikaları, diğer yandan Çinli markaların agresif genişleme stratejisi arasında sıkışmış durumda. Avrupa’daki yerli üreticiler, artan maliyetler ve pahalı elektrikli araç modelleri nedeniyle orta sınıfa hitap etmekte zorlanıyor. Öte yandan, BYD ve diğer Çinli markalar, geniş hammadde kaynaklarına sahip olmaları sayesinde yüksek teknolojiye sahip araçlarını daha uygun fiyatlarla sunarak pazardaki avantajlarını artırıyor.
BYD CEO’SU: "RAKİPLERİMİZDEN 3-5 YIL ÖNDEYİZ"
BYD CEO’su Wang Chuanfu, Çin devlet televizyonuna verdiği röportajda, şirketin elektrikli araç teknolojisinde rakiplerinden yaklaşık üç ila beş yıl önde olduğunu belirtti. Çin hükümeti, yerli otomotiv sektörüne verdiği destekle BYD gibi markaların küresel rekabette güçlü bir konumda kalmasını sağlıyor.
TİCARİ HAMLELER VE GÜMRÜK VERGİLERİ PİYASAYI ETKİLİYOR
Çin, Avrupa ve ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerine rağmen, Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna yükseldi. Avrupa Birliği, Çinli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergisini %35’e çıkarmışken, ABD ise %25’lik mevcut vergi oranını %100’e yükseltmeyi planlıyor. Ancak, Çin devleti tarafından sağlanan sübvansiyonlar ve ülkenin güçlü tedarik zinciri, Çinli markaların küresel pazardaki etkisini azaltmaya yetmiyor.