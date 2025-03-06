Ramazan Ayında Bu Besinlerden Uzak Durun! 2 Kat Daha Fazla Acıktırıyor, Kan Şekerini Yükseltiyor
Kan şekerini hızla yükselten ve ardından ani düşüşe neden olan bazı besinler, kısa sürede tekrar acıkmaya yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle lif oranı düşük ve yüksek glisemik indekse sahip yiyecekler, mideyi hızlıca boşaltarak açlık hissini tetikliyor. İşte çabuk acıktıran beş besin...
PATATES KIZARTMASI
Patates, içerdiği nişasta nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebilir. Özellikle kızartılmış hali, yağ içeriğiyle birlikte daha hızlı bir şekilde glikoz seviyesinin dalgalanmasına neden olabilir. Uzmanlar, patatesin fırınlanmış veya haşlanmış olarak tüketilmesini öneriyor.
ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER
Şekerli ve gazlı içecekler, yüksek oranda rafine şeker içerdiği için kan şekerini ani şekilde yükseltir ve kısa sürede düşmesine sebep olur. Bu durum, hızlı bir şekilde tekrar açlık hissinin oluşmasına yol açabilir.
MEYVE SULARI
Meyveler, içerdiği lifler sayesinde tokluk hissini uzun süre koruyabilir. Ancak meyve suları, liften yoksun olduğu için kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Taze sıkılmış olsa bile, meyvenin kendisini tüketmek daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
BEYAZ PİRİNÇ
Beyaz pirinç, rafine edilmiş yapısı nedeniyle hızlı sindirilerek kan şekerini hızla yükselten besinlerden biridir. Bunun yerine, daha düşük glisemik indekse sahip basmati pirinç veya esmer pirinç tercih edilebilir. Ayrıca, pirincin aşırı pişirilmemesi de kan şekerini dengede tutmada etkili olabilir.
AZ YAĞLI YOĞURT
Yağı azaltılmış yoğurtlar, içerdikleri şeker oranı nedeniyle kan şekerinde dalgalanmalara neden olabilir. Uzun süre tok kalmak için tam yağlı yoğurt tercih edilebilir. Besin değerini artırmak adına yoğurdu, granola, taze meyveler ve kuruyemişlerle birlikte tüketmek faydalı olabilir.