Ramazan Ayında Bu Besinlerden Uzak Durun! 2 Kat Daha Fazla Acıktırıyor, Kan Şekerini Yükseltiyor

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER

Şekerli ve gazlı içecekler, yüksek oranda rafine şeker içerdiği için kan şekerini ani şekilde yükseltir ve kısa sürede düşmesine sebep olur. Bu durum, hızlı bir şekilde tekrar açlık hissinin oluşmasına yol açabilir.

MEYVE SULARI

Meyveler, içerdiği lifler sayesinde tokluk hissini uzun süre koruyabilir. Ancak meyve suları, liften yoksun olduğu için kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Taze sıkılmış olsa bile, meyvenin kendisini tüketmek daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.