Kulaklığına Bunu Yapmayan Yandı: Sağırlığa Bile Sebep Oluyor!

Kulaklıklar, yalnızca müzik dinlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için kullandığımız bir cihazdan çok daha fazlasıdır. Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan bu aksesuarlar, toplu taşımada, işte, spor salonunda ve evde sürekli yanımızdadır. Ancak, yüzeylerinde ne kadar toz, bakteri ve mikrop biriktiğini hiç düşündünüz mü?

KULAKLIK TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Akıllı telefonlar gibi kulaklıklar da bakteri ve mikropların hızla birikebileceği ideal ortamlardır. Kulak kiri, toz, makyaj kalıntıları ve nem, mikroorganizmaların üremesi için elverişli koşullar yaratır. Hijyen kurallarına uyulmaması; kulak tahrişine, enfeksiyonlara ve hatta işitme kaybına yol açabilir.

Eğer kulaklıklarınızı düzenli olarak dezenfekte etmezseniz, kulak kanalınıza girerek cilt tahrişine neden olabilecek ve işitme sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek zararlı bakterilerin birikmesine yol açabilirsiniz.