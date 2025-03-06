Hastanenin Yoğun Bakım Servisinde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Samandağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle tedavi gören 11 hasta başka hastanelere sevk edildi.

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Hastanenin Yoğun Bakım Servisinde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

Hatay'ın Samandağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Serviste dumanı fark eden hastane çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Hastanenin Yoğun Bakım Servisinde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi - Resim : 1 Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, servisteki 11 hasta ise tahliye edilerek kentteki başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek, alevlerin diğer servislere sıçramasını engelledi.

Hastanenin Yoğun Bakım Servisinde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi - Resim : 2

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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