İmamoğlu Start Verdi: Cumhurbaşkanı Adaylığını Resmen İlan Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 23 Mart'ta yapacağı ve tek aday olarak gireceği ön seçime ilişkin videolu açıklama yaptı. İmamoğlu, paylaşımında, "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylığını resmen ilan etti.

Paylaşımına "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız." notunu düşen İmamoğlu, videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

'TEK DERDİM, TEK HAYALİM...'

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım,

Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısını, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek. Devleti bir avuç insanın değil; milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz. Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen, ilkeli, erdemli bir dayanışmayla değiştirebiliriz.

'PARTİMİZ BİR KURTARICI BELİRLEMEYECEK'

Partimizin gerçekleştireceği ön seçim, ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Ön seçimde ortaya koyacağımız irade bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu güçlü bir dost ile olacak. Ön seçimde partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek. Biz 23 Mart'ta partimizin iradesini ortaya koyacağız ve bu ülkenin tüm Cumhuriyetçilerine, demokratlarına, yurtseverlerine dönüp; 'Kurtuluş yok tek başına, haydi hep birlikte görev başına!' diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak, milletin hakkı milletin olacak!"

Kaynak: Haber Merkezi

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