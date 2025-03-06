Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın AKP'li Meclis Üyesine Verdiği Yanıtlar Gündem Oldu

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın AKP'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'in konuşmasına verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. AKP sıralarına karşı konuşan Dedetaş, "İhanet eden bedelini ödeyecek, sözünüze katılıyorum. Biz de aynı fikirdeyiz" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Birinci Birleşimi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda AKP'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'in "Herkes makamı ne olursa olsun milletin emanetine sahip çıkacak, ihanet etmeyecek eden de bedelini ödeyecek." sözlerine Sinem Dedetaş'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

‘BU DEVLET PARTİYE AİT DEĞİL’

Dedetaş, AKP'li meclis üyesine, "İhanet eden bedelini ödeyecek, sözünüze katılıyorum. Biz de aynı fikirdeyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin babasının malı değil. Bu devlet bir partiye ait değil. Bu devletin kurucusu var, bu devletin vatandaşı var. Bu devletin siyasi partileri var. Yöneten partisi var, muhalefet partileri var. Devlet, partiden büyük bir şeydir ve bir partinin malı da değildir" yanıtını verdi.

AKP'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, şunları demişti:

"Milletin helal oylarıyla belediyelere seçilenlerin, belediyeleri Kandil'den atananlara teslim etmesini görmezden gelelim istiyorlar. Herkes makamı ne olursa olsun milletin emanetine sahip çıkacak, ihanet etmeyecek eden de bedelini ödeyecek."

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Kaynak: Haber Merkezi

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